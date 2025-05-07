鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.3億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 17:15

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24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；Bonfida(FIDA)24小時漲幅12.5%。

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近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅85.1%；Wing Token(WING)近一週漲幅64.5%；Flamingo(FLM)近一週漲幅43%。