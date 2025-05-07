鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.3億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,945.26美元，24小時漲跌幅+2.91%；以太幣(ETH)現報價格1,839.69美元，24小時漲跌幅+2.34%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.3億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.68億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.61億美元。
24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；Bonfida(FIDA)24小時漲幅12.5%。
24小時跌幅：LeverFi(LEVER)24小時跌幅16.3%；萊特幣(LTC)24小時跌幅13.3%；拳王幣(STX)24小時跌幅10.7%。
近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅85.1%；Wing Token(WING)近一週漲幅64.5%；Flamingo(FLM)近一週漲幅43%。
近一週跌幅：ALPINE(ALPINE)近一週跌幅39.8%；球迷幣(PSG)近一週跌幅21.1%；Quant(QNT)近一週跌幅16.1%。
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