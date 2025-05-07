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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.48%，報0.9385元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 16:20


截至台北時間07日16:20，歐元/瑞郎上漲0.0045點漲幅達0.48%，暫報0.9385點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.92%
  • 近 1 週：-0.41%
  • 近 3 月：-0.57%
  • 近 6 月：-0.65%
  • 今年以來：-0.56%

歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.56，本日上漲0.55%
  • 英鎊/日元相關性0.53，本日上漲0.51%
  • 澳元/日元相關性0.49，本日上漲0.42%

歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.45，本日上漲0.14%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.38，本日上漲0.36%
  • 瑞郎/日元相關性-0.37，本日上漲0.2%

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歐元/瑞郎0.9340+0.00%
英鎊/美元1.3367-0.04%
日元/美元0.0070+0.00%
澳元/美元0.6469-0.35%

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