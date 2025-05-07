外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.48%，報0.9385元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 16:20
截至台北時間07日16:20，歐元/瑞郎上漲0.0045點漲幅達0.48%，暫報0.9385點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.92%
- 近 1 週：-0.41%
- 近 3 月：-0.57%
- 近 6 月：-0.65%
- 今年以來：-0.56%
歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.45，本日上漲0.14%
- 美元/挪威克朗相關性-0.38，本日上漲0.36%
- 瑞郎/日元相關性-0.37，本日上漲0.2%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.52%，報84.7275元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.48%，報0.8253元
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.3%，報1.2913元
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲1.67%，報1397.7元