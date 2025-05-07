外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.04%，報9.549元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 03:50
截至台北時間07日03:50，美元/瑞典克朗下跌0.1007點跌幅達1.04%，暫報9.549點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.29%
- 近 1 週：+0.84%
- 近 3 月：-11.47%
- 近 6 月：-9.73%
- 今年以來：-12.75%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.73，本日下跌0.9%
- 美元/新加坡幣相關性0.70，本日下跌0.16%
- 美元/加幣相關性0.57，本日下跌0.42%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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