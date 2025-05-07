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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.04%，報9.549元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 03:50


截至台北時間07日03:50，美元/瑞典克朗下跌0.1007點跌幅達1.04%，暫報9.549點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.29%
  • 近 1 週：+0.84%
  • 近 3 月：-11.47%
  • 近 6 月：-9.73%
  • 今年以來：-12.75%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.73，本日下跌0.9%
  • 美元/新加坡幣相關性0.70，本日下跌0.16%
  • 美元/加幣相關性0.57，本日下跌0.42%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.77，本日下跌0.67%
  • 歐元/美元相關性-0.77，本日下跌0.54%
  • 紐元/美元相關性-0.69，本日下跌0.75%

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美元/瑞典克朗9.5606-0.92%
加幣/美元0.7260+0.39%
英鎊/美元1.3362+0.52%
歐元/美元1.1372+0.50%
紐元/美元0.6003+0.62%

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