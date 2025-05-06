華擎子公司東擎推解決方案AiFDO 強化邊緣裝置安全自動部署

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-06 10:32

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華擎 (3515-TW) 旗下東擎科技於今 (6) 日宣布推出新一代零接觸安全自動化上線解決方案 AiFDO，以滿足工業邊緣 AIoT 與自動化設備大規模部署的市場需求，依循 FIDO 聯盟業界標準設計，以簡化智慧工廠、工業自動化、智慧城市與零售等多元領域的設備部署流程。

AiFDO 整合加密認證技術與防篡改機制，可讓設備從工廠到應用端無需人為干預即可安全上線，大幅提高部署效率與營運彈性，採用獨家裸機 FDO 上線技術，使設備能從裸機狀態直接進入自動化配置，提升企業部署靈活度與可擴展性。

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東擎董事長李俊瑩表示，透過 AiFDO，東擎重新定義工業設備的部署方式，同時簡化流程並確保部署的安全與彈性，致力於智慧化、可擴展且符合未來需求的工業運算技術，AiFDO 結合 FDO 安全機制、O-PAS™開放架構與零接觸部署技術。