鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.02億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%

鉅亨網新聞中心 2025-05-04 17:15

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24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；Flamingo(FLM)24小時漲幅15.9%。

24小時跌幅：STPT(STPT)24小時跌幅16%；Stratis(STRAX)24小時跌幅11.4%；DEXE(DEXE)24小時跌幅8.01%。

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近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅87.1%；Wing Token(WING)近一週漲幅68.5%；MANTRA(OM)近一週漲幅22.7%。