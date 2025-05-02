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鉅亨速報

盤中速報 - 甲骨文(ORCL-US)大漲5.06%，報152.85美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:24


甲骨文(ORCL-US)截至台北時間02日22:09股價上漲7.36美元，報152.85美元，漲幅5.06%，成交量2,744,104（股），盤中最高價152.91美元、最低價148.33美元。

美股指數盤中表現

甲骨文(ORCL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.8%
  • 近 1 月：+2.5%
  • 近 3 月：-14.45%
  • 近 6 月：-14.43%
  • 今年以來：-12.69%

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