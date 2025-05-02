盤中速報 - 甲骨文(ORCL-US)大漲5.06%，報152.85美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:24
甲骨文(ORCL-US)截至台北時間02日22:09股價上漲7.36美元，報152.85美元，漲幅5.06%，成交量2,744,104（股），盤中最高價152.91美元、最低價148.33美元。
美股指數盤中表現
甲骨文(ORCL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.8%
- 近 1 月：+2.5%
- 近 3 月：-14.45%
- 近 6 月：-14.43%
- 今年以來：-12.69%
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 芯源系統(MPWR-US)大漲5.24%，報633.18美元
- 盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.13%，報126.92美元
- 盤中速報 - 英特格(ENTG-US)大漲5.01%，報83.27美元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.02%，報293.53美元
下一篇