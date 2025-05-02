外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲1.24%，報0.00696元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:00
截至台北時間02日21:44，近月日元上漲0.000086點漲幅達1.24%，暫報0.00696點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+5.21%
- 近 1 週：+0.39%
- 近 3 月：+7.98%
- 近 6 月：+6.53%
- 今年以來：+10.31%
近月日元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性0.33，本日上漲0.64%
- 美元/瑞典克朗相關性0.30，本日上漲1.33%
- 美元/挪威克朗相關性0.28，本日上漲0.88%
近月日元近90天負相關的前3貨幣對
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