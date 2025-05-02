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鉅亨速報

外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲1.24%，報0.00696元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:00


截至台北時間02日21:44，近月日元上漲0.000086點漲幅達1.24%，暫報0.00696點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+5.21%
  • 近 1 週：+0.39%
  • 近 3 月：+7.98%
  • 近 6 月：+6.53%
  • 今年以來：+10.31%

近月日元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.33，本日上漲0.64%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.30，本日上漲1.33%
  • 美元/挪威克朗相關性0.28，本日上漲0.88%

近月日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.32，本日上漲0.43%
  • 美元/台幣相關性-0.27，本日上漲2.98%
  • 歐元/美元相關性-0.26，本日上漲0.74%

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近月日元0.0069545+1.16%
英鎊/美元1.3315+0.38%
美元/台幣31.064-2.98%
歐元/美元1.1362+0.63%

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