阿聯酋迪拉姆穩定幣將上鏈 挑戰USDT地位重塑市場

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:13

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阿布達比主權財富基金 ADQ、阿布達比最大銀行阿布達比銀行 (FAB) 及海灣國家市值第二大的國際控股公司 (IHC) 表示，已合作推出與迪拉姆掛鉤的穩定幣，正等待監管部門批准。

三家公司表示，該穩定幣將由阿聯酋央行監管，並以阿聯酋貨幣迪拉姆作為支撐。它還將支援機器對機器（M2M）和人工智慧等應用。

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如果獲得監管機構的批准，新的穩定幣將在 ADI 區塊鏈上運行，該區塊鏈由 ADI 基金會創建，ADI 基金會是一個致力於幫助現有金融體系和政府推進和採用區塊鏈技術的非營利組織。

此舉將改變阿聯酋加密貨幣的採用，因為它為企業提供了高效、合規的數位金融工具。此舉還可能加速該地區成為加密貨幣強國，並對 Tether 的 USDT 主導地位構成挑戰，從而重塑全球超過 2,000 億美元的穩定幣市場。

而這並非阿聯酋首次採用穩定幣。 2025 年 3 月，杜拜金融服務管理局 (DFSA) 就已經批准了 Circle Internet Group 的穩定幣 USD Coin (USDC) 和 Euro Coin (EURC) 作為杜拜國際金融中心 (DIFC) 內公認的加密貨幣代幣。