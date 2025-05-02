鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.64億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 17:15

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24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；Biswap(BSW)24小時漲幅16.3%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅17.1%；ImmutableX(IMX)24小時跌幅13.9%；Arweave(AR)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅70.8%；Wing Token(WING)近一週漲幅54.1%；LeverFi(LEVER)近一週漲幅21.1%。