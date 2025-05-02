鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.64億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,776.01美元，24小時漲跌幅+1.68%；以太幣(ETH)現報價格1,826.51美元，24小時漲跌幅+0.57%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.64億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.75億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.5億美元。
24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；Biswap(BSW)24小時漲幅16.3%。
24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅17.1%；ImmutableX(IMX)24小時跌幅13.9%；Arweave(AR)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅70.8%；Wing Token(WING)近一週漲幅54.1%；LeverFi(LEVER)近一週漲幅21.1%。
近一週跌幅：Biswap(BSW)近一週跌幅40.9%；Flamingo(FLM)近一週跌幅28.7%；VOXEL(VOXEL)近一週跌幅25.1%。
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