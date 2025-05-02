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鉅亨速報

盤中速報 - Biswap大跌9.18%，報0.0475美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 16:06


Biswap(BSW)在過去 24 小時內跌幅超過9.18%，最新價格0.0475美元，總成交量達0.20億美元，總市值0.26億美元，目前市值排名第 195 名。

近 1 日最高價：0.061美元，近 1 日最低價：0.0419美元，流通供給量：544,496,508。

Biswap 位於幣安智能鏈區塊鏈上，是一個去中心化的交易平台，旨在交易所基於 BEP-20 的代幣。 Biswap 為用戶提供一流的速度並承諾網路交易成本。 該平台還可以免費交易所代幣。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+40.92%
  • 近 1 月：+74.64%
  • 近 3 月：+9.40%
  • 近 6 月：-8.60%
  • 今年以來：-41.79%

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