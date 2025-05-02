鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.96億美元，Wing Token(WING)24小時漲幅達53.9%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 10:15

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24小時漲幅：Wing Token(WING)24小時漲幅53.9%；Viberate(VIB)24小時漲幅53.9%；Flamingo(FLM)24小時漲幅15.4%。

24小時跌幅：ImmutableX(IMX)24小時跌幅17.3%；Stella(ALPHA)24小時跌幅14.5%；Arweave(AR)24小時跌幅9.29%。

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近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅70.8%；Wing Token(WING)近一週漲幅54.1%；LeverFi(LEVER)近一週漲幅21.1%。