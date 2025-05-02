創業板指逾15年最大變革！深圳證交所引進ESG淘汰制+權重上限 年化波動率可望降12%

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-02 08:30

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中國深圳證交所及其子公司深圳證券資訊公司周三 (4 月 30 日) 宣布，將對運行逾 15 年的創業板指數編制方案進行重大優化，新規將於 6 月 16 日正式實施。這是繼 2023 年全面註冊制改革後，深交所深化資本市場制度創新的重要措施。

深交所此次修訂聚焦提升指數可投資性，在保留原有 100 檔樣本股基礎上，創新引入 ESG 負面剔除機制與個股權重上限雙軌調節，透過剔除國證 ESG 評等 B 級以下企業，建立單檔成分股權重不超過 20% 的動態平衡機制。

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深交所強調，最佳化方案經模擬測算不會引發樣本股與權重劇烈波動，現有追蹤產品可平穩過渡。

作為中國創新創業標竿指數，創業板指自 2010 年推出以來已形成涵蓋醫療、科技、高端製造等策略新興產業的特色矩陣，此次改革強化了風險防治能力，並預估新規實施後的指數年化波動率可望下降 12%，更適配中長期資金配置需求。

深交所負責人表示，此次改革標誌著中國寬基指數體系進入「品質並重」的新階段，未來將持續完善產品供給鏈條，為退休金、保險資金等入場鋪設「高速公路」。

在當前 A 股市場震盪格局中，券商機構的持倉動向也揭示了新的投資脈絡。截至今年第一季底，36 家券商共重倉 224 檔個股，新進與增持比例達 68%。硬體設備、化工、有色金屬三大產業佔據前三大持股，藏格礦業、同心傳動等 18 檔個股獲多家機構持有。

值得注意的是，中國石化被國信證券大舉建倉 2.36 億股，寶豐能源、森馬服飾也躋身單家券商增持前十名。

分析師指出，週期性產業回升與科技成長估值修復形成共振，但投資人仍須警惕部分累積漲幅超過 200% 的個股回檔風險。

面對 5 月行情，主流機構展現出攻守兼備的策略思維。光大證券首席策略師張宇生認為，目前 A 股動態本益比處於歷史 45% 分位，高股利資產與科技自主可控主線將貫穿全年。

中泰證券徐馳則認為，結構性機會大於系統性風險，建議掌握銀行股防禦價值與 AI、機器人等產業突破機會。