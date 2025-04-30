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鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌14.7%，報246.42美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 21:45


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間30日21:30股價下跌42.46美元，報246.42美元，跌幅14.7%，成交量800,540（股），盤中最高價248.00美元、最低價246.11美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+21.53%
  • 近 1 月：+6.06%
  • 近 3 月：-21.14%
  • 近 6 月：+67.72%
  • 今年以來：-10.79%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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費城半導體4131.29-1.56%
Applovin Corp - Class A266.4994-7.75%

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