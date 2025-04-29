外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.77%，報0.5928元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 22:30
截至台北時間29日22:30，紐元/美元下跌0.0046點跌幅達0.77%，暫報0.5928點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+4.57%
- 近 1 週：-0.32%
- 近 3 月：+5.44%
- 近 6 月：-0.08%
- 今年以來：+6.77%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.05%
- 美元/挪威克朗相關性-0.79，本日下跌0.36%
- 美元/加幣相關性-0.75，本日下跌0.17%
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