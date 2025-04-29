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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.77%，報0.5928元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 22:30


截至台北時間29日22:30，紐元/美元下跌0.0046點跌幅達0.77%，暫報0.5928點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+4.57%
  • 近 1 週：-0.32%
  • 近 3 月：+5.44%
  • 近 6 月：-0.08%
  • 今年以來：+6.77%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.93，本日下跌0.81%
  • 英鎊/美元相關性0.77，本日下跌0.19%
  • 歐元/美元相關性0.66，本日下跌0.13%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.05%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.79，本日下跌0.36%
  • 美元/加幣相關性-0.75，本日下跌0.17%

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紐元/美元0.5941-0.55%
澳元/美元0.6385-0.70%
英鎊/美元1.3403-0.23%
歐元/美元1.1399-0.19%
加幣/美元0.7218-0.15%

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