鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.4億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達62.1%

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 17:15

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24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅62.1%；TROY(TROY)24小時漲幅50.4%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅43.6%。

24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅19.6%；Verge(XVG)24小時跌幅11.3%；THETA(THETA)24小時跌幅8.63%。

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近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅25.1%；Wing Token(WING)近一週漲幅23.9%；DEXE(DEXE)近一週漲幅14.6%。