鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.4億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達62.1%
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,902.5美元，24小時漲跌幅+0.24%；以太幣(ETH)現報價格1,828美元，24小時漲跌幅+1.11%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.4億美元；USDC(USDC)24小時成交量達12.19億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.31億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅62.1%；TROY(TROY)24小時漲幅50.4%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅43.6%。
24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅19.6%；Verge(XVG)24小時跌幅11.3%；THETA(THETA)24小時跌幅8.63%。
近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅25.1%；Wing Token(WING)近一週漲幅23.9%；DEXE(DEXE)近一週漲幅14.6%。
近一週跌幅：Biswap(BSW)近一週跌幅80.5%；Flamingo(FLM)近一週跌幅73.1%；LeverFi(LEVER)近一週跌幅45.8%。
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