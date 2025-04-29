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鉅亨速報

盤後速報 - 長聖(6712)次交易(30)日除息5.12元，參考價167.88元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 17:05


長聖(6712-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.12元。

首日參考價為167.88元，相較今日收盤價173.00元，息值合計為5.12元，股息殖利率2.96%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/04/30 173.00 5.1191 2.96% 0.0
2024/05/29 202.0 6.0 2.97% 1.0
2023/05/29 205.0 1.993 0.97% 0.9965
2022/05/19 200.0 5.0 2.5% 1.0

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