盤後速報 - 長聖(6712)次交易(30)日除息5.12元，參考價167.88元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 17:05
長聖(6712-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.12元。
首日參考價為167.88元，相較今日收盤價173.00元，息值合計為5.12元，股息殖利率2.96%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/04/30
|173.00
|5.1191
|2.96%
|0.0
|2024/05/29
|202.0
|6.0
|2.97%
|1.0
|2023/05/29
|205.0
|1.993
|0.97%
|0.9965
|2022/05/19
|200.0
|5.0
|2.5%
|1.0
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