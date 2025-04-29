〈貴金屬盤後〉逢低買盤湧現 逆轉早盤跌勢 黃金小漲

鉅亨網編譯許家華 2025-04-29 06:00

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由於逢低買盤出現，黃金價格周一 (28 日) 逆轉，小幅收高，市場聚焦中美貿易發展和一系列經濟數據上。

現貨黃金上漲 0.5%，至每盎司 3,335.30 美元。早盤金價一度下跌 1.8% 之多。

6 月交割的美國黃金期貨價格上漲 1.5%，收每盎司 3,347.7 美元。

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道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示：「拋售疲軟的初步跡象開始出現，黃金的下行風險極其有限。」

「西方投資者，尤其是自主交易員或宏觀基金，在金價漲勢的尾段中完全處於劣勢，因此，拋售活動有限，而金價正在走高以反映這一點。」

黃金是抵禦政治和金融不穩定的傳統避險工具，由於不確定性加劇，黃金價格上周升至每盎司 3,500.05 美元的歷史高點。

美國總統川普稱與中國的談判有所進展。然而，中國當局卻否認雙方正進行貿易談判，美財長貝森特周日評論也未能支持中美正進行關稅談判的說法。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「除非高點明顯變低、低點也更低，以及貿易協議穩固，而不是川普政府越來越多的政治言論，否則黃金創下新高的前景不容忽視。」

根據《路透社》調查，大多數經濟學家認為，今年全球經濟陷入衰退的風險很高。

本周將公佈的數據包括：周二的美國職缺報告、周三的個人消費支出報告以及周五的非農就業報告。市場參與者將仔細研究這些數據，以評估最新關稅對美國經濟的影響。

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