〈貴金屬盤後〉逢低買盤湧現 逆轉早盤跌勢 黃金小漲
鉅亨網編譯許家華 2025-04-29 06:00
由於逢低買盤出現，黃金價格周一 (28 日) 逆轉，小幅收高，市場聚焦中美貿易發展和一系列經濟數據上。
道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示：「拋售疲軟的初步跡象開始出現，黃金的下行風險極其有限。」
「西方投資者，尤其是自主交易員或宏觀基金，在金價漲勢的尾段中完全處於劣勢，因此，拋售活動有限，而金價正在走高以反映這一點。」
美國總統川普稱與中國的談判有所進展。然而，中國當局卻否認雙方正進行貿易談判，美財長貝森特周日評論也未能支持中美正進行關稅談判的說法。
City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「除非高點明顯變低、低點也更低，以及貿易協議穩固，而不是川普政府越來越多的政治言論，否則黃金創下新高的前景不容忽視。」
根據《路透社》調查，大多數經濟學家認為，今年全球經濟陷入衰退的風險很高。
本周將公佈的數據包括：周二的美國職缺報告、周三的個人消費支出報告以及周五的非農就業報告。市場參與者將仔細研究這些數據，以評估最新關稅對美國經濟的影響。
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