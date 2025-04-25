search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 特許通訊(CHTR-US)大漲7.21%，報359.5美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 21:45


特許通訊(CHTR-US)截至台北時間25日21:30股價上漲24.17美元，報359.50美元，漲幅7.21%，成交量7,094（股），盤中最高價359.50美元、最低價359.50美元。

美股指數盤中表現

特許通訊(CHTR-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.07%
  • 近 1 月：-8.75%
  • 近 3 月：-8.77%
  • 近 6 月：+1%
  • 今年以來：-2.17%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報特許通訊

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005477.02-0.14%
道瓊指數39894.12-0.50%
NASDAQ17148.627-0.10%
費城半導體4172.113-0.86%
特許通訊364.5758.72%

延伸閱讀


Empty