盤中速報 - 特許通訊(CHTR-US)大漲7.21%，報359.5美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 21:45
特許通訊(CHTR-US)截至台北時間25日21:30股價上漲24.17美元，報359.50美元，漲幅7.21%，成交量7,094（股），盤中最高價359.50美元、最低價359.50美元。
美股指數盤中表現
特許通訊(CHTR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.07%
- 近 1 月：-8.75%
- 近 3 月：-8.77%
- 近 6 月：+1%
- 今年以來：-2.17%
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