速度慢、成本高！百度李彥宏：DeepSeek不是萬能
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-25 10:30
據《藍鯨新聞》報導，Create2025 百度 (BIDU-US)(09888-HK) AI 開發者大會周五（25 日）揭幕，百度創始人李彥宏表示，DeepSeek 模型發布後，百度智能雲第一時間部署上新，各業務線也積極接入。
李彥宏說，DeepSeek 不是萬能，例如，其只能處理文本，還不能理解聲音、圖片、影片等多媒體內容。DeepSeek 待解決的痛點，包括幻覺多、速度慢、成本高。
李彥宏發表了文心大模型 4.5 Turbo、文心大模型 X1 Turbo 兩大模型。文心 4.5 Turbo 的多模態能力進一步增強，每百萬 token 的輸入價格為人民幣 0.8 元，輸出價格 3.2 元，為 DeepSeek-V3 的 40%。
文心大模型 X1 Turbo 是基於 4.5 Turbo 的深度思考模型，每百萬 token 輸入價格人民幣 1 元，輸出價格 4 元，是 DeepSeek-R1 的 25%。
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