速度慢、成本高！百度李彥宏：DeepSeek不是萬能

李彥宏說，DeepSeek 不是萬能，例如，其只能處理文本，還不能理解聲音、圖片、影片等多媒體內容。DeepSeek 待解決的痛點，包括幻覺多、速度慢、成本高。

‌



李彥宏發表了文心大模型 4.5 Turbo、文心大模型 X1 Turbo 兩大模型。文心 4.5 Turbo 的多模態能力進一步增強，每百萬 token 的輸入價格為人民幣 0.8 元，輸出價格 3.2 元，為 DeepSeek-V3 的 40%。