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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.03%，報126.03美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 00:48


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間25日00:33股價上漲6.04美元，報126.03美元，漲幅5.03%，成交量121,510（股），盤中最高價126.03美元、最低價122.43美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.44%
  • 近 1 月：-11.51%
  • 近 3 月：-44.72%
  • 近 6 月：-40.39%
  • 今年以來：-28.01%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.126.4955.42%

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