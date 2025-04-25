盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.03%，報126.03美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 00:48
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間25日00:33股價上漲6.04美元，報126.03美元，漲幅5.03%，成交量121,510（股），盤中最高價126.03美元、最低價122.43美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.44%
- 近 1 月：-11.51%
- 近 3 月：-44.72%
- 近 6 月：-40.39%
- 今年以來：-28.01%
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