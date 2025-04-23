盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.04%，報171.89美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:03
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間23日21:47股價上漲8.26美元，報171.89美元，漲幅5.04%，成交量468,718（股），盤中最高價171.96美元、最低價168.62美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.72%
- 近 1 月：-10.25%
- 近 3 月：-12.82%
- 近 6 月：-56.49%
- 今年以來：-10.07%
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