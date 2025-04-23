盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大漲6.36%，報106.94美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 21:46
安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間23日21:30股價上漲6.39美元，報106.94美元，漲幅6.36%，成交量227,782（股），盤中最高價107.28美元、最低價106.23美元。
美股指數盤中表現
安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.13%
- 近 1 月：-15.55%
- 近 3 月：-44.12%
- 近 6 月：-34.1%
- 今年以來：-18.49%
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