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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲6.67%，報121.83美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 21:45


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間23日21:30股價上漲7.62美元，報121.83美元，漲幅6.67%，成交量12,868（股），盤中最高價122.39美元、最低價121.83美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.2%
  • 近 1 月：-15.77%
  • 近 3 月：-49.13%
  • 近 6 月：-44.52%
  • 今年以來：-31.48%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.123.17.78%

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