〈5月報稅季來了〉刷中信卡繳綜所稅 現金、點數、哩程回饋隨選最高享1.7%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-22 19:44

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5 月報稅季將至！各家銀行瞄準民眾刷卡需求，紛紛祭出繳稅優惠活動。中信銀行今 (22) 日表示，今 (2025) 年 5 月 1 日至 6 月 30 日，持中信商旅鈦金卡、LINE Pay 信用卡及 LINE Pay 簽帳金融卡、和泰聯名卡繳納綜所稅，分別可享 0.1% 現金回饋、0.1% LINE POINTS 回饋或 0.2% 和泰 Points 回饋；若持中華航空聯名卡繳稅，可享有華航哩程回饋，每新台幣 300 元回饋 1 哩，依不同稅額級距加碼回饋率最高可達 1.7%。

中信銀行近年來觀察，已有超過 8 成的中信卡友將刷卡列為主要繳納稅的方式，特別推出指定信用卡及簽帳金融卡的繳稅彈性回饋，喜愛現金或點數回饋的中信卡友，刷中信商旅鈦金卡、LINE Pay 信用卡及 LINE Pay 簽帳金融卡，不限稅額皆享 0.1% 回饋無上限，刷和泰聯名卡更有 0.2% 回饋無上限優惠，舉例來說，單筆稅額滿新台幣 100 萬元，分別可獲得 1000 元刷卡金、1000 點 LINE POINTS 或 2000 點和泰 Points 回饋。

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偏好航空哩程回饋的卡友，可選擇中華航空聯名卡繳稅快速累積哩程，每新台幣 300 元回饋 1 哩。任一中信卡及簽帳金融卡繳稅單筆稅額達 1000 萬元至 1999 萬元，加碼華航哩程 6 萬哩，單筆稅額滿 2000 萬元，則享華航哩程 16 萬哩回饋。

以中華航空聯名卡繳稅、稅額滿新台幣 300 萬元回饋 1 萬哩為例，可兌換香港單程經濟艙乙張 (價值約新台幣 1.3 萬元)，換算回饋率達 0.43%；若以稅額滿新台幣 2000 萬元回饋 6.6 萬哩、再加碼 16 萬哩為例，總計可達 22.6 萬哩，兌換 1 張長程線商務艙來回機票及 1 張亞洲線商務艙來回機票 (價值約 34 萬元)，換算回饋率最高達 1.7%。