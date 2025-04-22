白沙屯媽祖粉紅超跑繞境將展開 臺鹽、泰山都在爭飲用水商機

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-22 16:14

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繼大甲媽祖遶境之後，另一宗教盛事的白沙屯媽祖繞境活動將於 5 月 1 日晚上 23 點 25 分登轎，包括臺鹽 (1737-TW) 及泰山 (1218-TW) 都積極搶攻此一初夏的飲品市場，成立 75 年的泰山，首度以泰山純水推出白沙屯媽祖聯名款，在各通路備貨近 50 萬箱並贊助 2 萬 4000 瓶泰山純水供媽祖起駕晚會、迎駕、進香期間供香燈腳飲用。

而臺鹽也有連續 10 年支持拱天宮粉紅超跑盛事，不一樣的是，2025 年臺鹽首度推出限量版粉紅超跑海洋鹼性離子水，透過在地生產的好水為香燈腳增添續航力。臺鹽通霄精鹽廠長劉鴻泉今 (22) 日並代表臺鹽捐贈活動用水共襄盛舉。

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白沙屯媽祖繞境進香活動今年 30 萬信眾報名，臺鹽董事長丁彥哲表示，臺鹽通霄精鹽廠是國內製鹽、水重地，臺鹽通霄廠與拱天宮比鄰而居，協助推廣優質宗教文化不遺餘力，除了配合活動調整園區服務時間，並免費提供溫泉泡腳溪供香客們歇腿，同時附加低碳旅遊配套服務，盼能推廣通霄在地宗教文化帶動旅遊風潮，打造地方與環境共好。

泰山指出，白沙屯媽祖繞境進香活動的這場全國信徒關注的年度盛事，今年因應泰山 75 周年，旗下經典熱銷品牌泰山純水也首度推出白沙屯媽祖聯名款，除了即日起備貨近 50 萬箱在全台各大便利商店、全聯、量販、電商通路可以買得到外；泰山企業今年也贊助 24000 瓶泰山純水供媽祖起駕晚會、迎駕、進香期間供香燈腳飲用，5 月 1-11 日搭乘通霄線及後龍線進香免費接駁車的信眾可獲得泰山純水白沙屯媽祖聯名限定版一瓶，數量有限送完為止。

泰山純水首度推出白沙屯媽祖聯名款，瓶標設計融入享譽「粉紅超跑」美名的白沙屯媽祖鑾轎。(圖：泰山提供)