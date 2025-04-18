第六家加入戰局！台灣人壽「美紅旺」登場 分紅保單戰場白熱化
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-18 13:18
中信金 (2891-TW) 子公司台灣人壽宣布分紅保單全新上市，「台灣人壽美紅旺美元分紅終身壽險」結合保障終身、穩健分紅與資產傳承三大特色，滿足各世代保險保障與財務規劃的雙重需求。台壽是第六家加入分紅保單戰局的保險公司，也是國內六大壽險中第三家開賣。
分紅保單於 2008 年金融海嘯後，逐漸淡出台灣市場，沉寂超過 10 年，凱基人壽今年 4 月甫宣告回歸分紅保單市場，目前市場上，競爭對手還包含保誠人壽、富邦人壽、法國巴黎人壽、安達人壽，其中，獲利王富邦人壽 2024 年分紅商品全年初年度保費收入 (FYP) 達 573.9 億元，年增 96.4%，繳出亮麗成績，顯見市場對於分紅保單的需求強勁。
台灣人壽表示，台灣 2025 年邁入超高齡社會，關稅戰拉高全球經濟風險，更要超前部署退休準備及醫療保障，分紅保單「美紅旺」繳費六年享終身保障，有機會參與保單經營績效分紅，且年度分紅滾入保額創造複利效益，在保險保障基礎上為客戶穩健累積資產，對剛起步的青世代、穩定築夢的中壯族群、或是預備交棒的資產傳承者，分紅保單皆可備妥人生三階段的財務劇本：「美」在傳承、「紅」在當下、「旺」在未來。
以 40 歲林先生投保「美紅旺」為例，繳費 6 年期，保額 300000 美元，採匯款享金融轉帳 1% 保費折扣及 1.5% 高保費折扣，每年實繳保費為 30800 美元，在最可能分紅金額的假設下，每年保單紅利以繳清保險方式增加保險金額 (保單紅利為非保證給付項目)，投保首年即享有 2.9 倍壽險保障，第四年末提升至 4 倍、70 歲壽險保障約為 6 倍，且第六保單年度末，保單現金價值即大於所繳保費，兼具保障與財富累積功能，為退休、傳承資產絕佳選項。
台灣人壽表示，公司致力創新開發多元的保險商品，滿足不同族群的保障需求，推出分紅保單助攻各世代透過壽險分擔未知風險，同時累積保單帳戶價值、創造穩健退休金流，惟提醒保戶，仍視實際經營成果決定是否分紅。
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