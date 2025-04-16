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鉅亨速報

盤中速報 - 台積電ADR(TSM-US)大跌5.47%，報148.73美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 21:45


台積電ADR(TSM-US)截至台北時間16日21:30股價下跌8.6美元，報148.73美元，跌幅5.47%，成交量1,269,453（股），盤中最高價150.67美元、最低價148.50美元。

美股指數盤中表現

台積電ADR(TSM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+11.29%
  • 近 1 月：-9.63%
  • 近 3 月：-23.92%
  • 近 6 月：-15.92%
  • 今年以來：-20.34%

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美股美股盤中盤中速報台積電ADR

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