瑞銀下調中國今年GDP至3.4% 投行中最悲觀

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-15 13:47

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瑞銀 15 日發布最新報告，將中國今年 GDP 增長預期由原先的 4% 下調至 3.4%，2026 年更進一步放緩至 3％，是目前各大銀行中最悲觀的預測，

瑞銀經濟學家王濤在報告中寫道，關稅衝擊給中國出口帶來了前所未有的挑戰，也將引發國內經濟的重大調整。

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高盛、花旗集團等多家全球銀行近日紛紛下調對中國經濟前景的預期，大多數經濟學家對北京當局今年能否實現 5% 左右的官方成長目標表示懷疑。

瑞銀表示，假設目前的關稅上調政策保持不變，儘管預計北京將推出更多刺激措施，但關稅上調仍可能拖累中國國內生產毛額 (GDP) 成長 2 個百分點以上。

經濟學家承認，由於最終關稅稅率存在「極大的不確定性」，他們的觀點「誤差幅度很大」。並預計未來幾季對美國的出口將下降三分之二，按美元計今年出口總額或降 10%。

值得注意的是，瑞銀分析師我們，認為中國的其他一些貿易夥伴在未來幾個月也可能會對中國商品提高關稅，但可能僅針對特定產品，而且幅度不會與美國的關稅相同。

在最高關稅上調生效之前，中國經濟在第一季可能表現良好。上個月按美元計出口總額遠超預期，年增率達 12.4%，扭轉了 2 月份下滑 3% 的頹勢。

分析人士普遍預計，在美國總統川普將今年對大多數中國商品徵收的關稅總額提高到 145% 之後，這些關稅的負面影響將在未來幾個月顯現出來。

4 月份中國港口的貨運量已經開始放緩。 3 月最後一周達到頂峰，如果與美國的爭端升級，這可能代表中國貿易的巔峰。

瑞銀表示，中國政府可能會增加相當於 GDP 2 個百分點的財政刺激措施來促進經濟成長，重點是擴大國內需求並幫助企業和家庭抵禦關稅衝擊。