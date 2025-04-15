鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾默生電氣EMR-US的目標價調降至135.5元，幅度約3.21%
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 06:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對艾默生電氣(EMR-US)提出目標價估值：中位數由140元下修至135.5元，調降幅度3.21%。其中最高估值168元，最低估值99元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予艾默生電氣評價：積極樂觀23位、保持中立6位、保守悲觀3位。
艾默生電氣今(15日)收盤價為101.03元。近5日股價上漲3.21%，標普指數上漲6.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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