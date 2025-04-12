〈母親節商機〉一銀卡最高回饋13.5％ 血拼聚餐旅遊刷進「星」坎+摘星計畫可多賺6000

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-12 11:29

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迎接溫馨母親節，第一銀行、星展銀行祭出寵愛媽咪的優惠活動，刷一銀信用卡於全臺逾 30 家百貨公司刷卡消費，除滿額禮及美食加碼好康，最高可享 13.5％回饋。星展銀則推出刷卡享 Buffet 平日最高 8 折、天天聚餐最高 12% 回饋，百貨購物享最高 8% 回饋，國外消費再享最高 5% 加碼回饋，合計最高 15% 回饋。還可搭配「摘星計畫」最高獲得 NT$6,000 刷卡金。

一銀表示，4 月 23 日前至新光三越百貨消費滿額最高享 57000 點 skm points 回饋（相當於 5700 元），每週五、六、日刷第一銀行信用卡獨享滿額加贈 800 點 skm points；至台北 101 購物中心買國際精品，刷一銀信用卡每滿 8000 元送 800 元抵用券，搭配星璨卡再享 3.5％刷卡金，回饋最高達 13.5％。

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購買數位 3C 也有好康，4 月 17 日前，於遠東百貨刷一銀信用卡分期滿額最高享 6000 元回饋，卡友至全新開幕的南港 LaLaport 商場，4 月 20 日至 5 月 20 日刷一銀卡消費滿 6500 元至 5 萬元，登錄即享最高 900 元刷卡金回饋。

母親節聚餐刷一銀卡也享多重回饋，於京站時尚廣場、宏匯廣場、美麗華百樂園、忠泰樂生活、大葉高島屋、明曜百貨及比漾廣場用餐，享百貨館內指定餐廳消費滿額贈 100 元百貨抵用券；南臺灣逛街購物首推義享時尚廣場，4 月 24 日起持一銀義享天地聯名卡於義享時尚廣場消費分期，最高可享 9100 元回饋金，再享館內指定餐廳、咖啡廳及超市最高 20％現金回饋。

星展銀行特別挑選全台人氣 Buffet 餐廳，持卡消費最高可享 8 折優惠！即日起至 6 月 30 日前，卡友於平日前往全台漢來海港、全台饗食天堂、寒舍艾美探索廚房等指定 Buffet 餐廳用餐，單筆消費滿 NT$1,000 即現折 NT$200，最高可現折 NT$400。

此外，聚餐消費別忘了廣受好評的「聚餐用心刷」， 4 月 30 日前，於國內餐廳單筆消費滿 NT$1,000 且累積兩筆（含以上）交易，並於指定時間內完成登錄，筆筆可享 12% 回饋，最高可拿 NT$800。

不僅聚餐可享刷卡優惠，除了美麗購物節享最高 8% 回饋外，即日起至 4 月 17 日前，只要於指定百貨單筆消費滿 NT$10,000，即可享最高 8% 回饋，回饋金額上限 NT$16,000。活動期間內消費滿額搭配分期，即可輕鬆累積回饋，為媽咪帶來最溫馨的節日驚喜。

若計畫帶家人出遊慶祝母親節，即日起至 6 月 30 日，持星展信用卡於全球知名訂房平台如 Agoda、Booking.com、Trip.com、Expedia、Hotels.com、Airbnb 預訂飯店或機票，不僅可享線上訂房最高現折 15%，完成活動登錄還可額外獲得限時加碼 6% 刷卡金，合計最高享 21% 優惠，讓旅程更划算。

此外，出國旅遊時也別忘了刷星展卡享受海外購物回饋，即日起至 6 月 30 日，持指定星展萬事達卡前往日本、韓國、歐美、新加坡或泰國，於海外指定店家消費如日本 BicCamera、韓國現代百貨、英國 Harrods、泰國王權免稅店等，最高可享 10% 現金回饋，再搭配使用星展 eco 永續卡，國外消費再享最高 5% 加碼回饋，合計最高 15% 回饋。