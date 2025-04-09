千億人民幣護盤！A股迎來最強援軍 逾百家上市公司宣布回購及增持計畫

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-09 16:00

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除「國家隊」帶領護盤外，許多中國 A 股上市公司近日也陸續宣布增持及實施庫藏股計畫，截至周二 (8 日) 收盤，已有逾百家 A 股上市公司發聲，累計突破百億元 (人民幣，下同) 大關，透過真金白銀向市場傳遞信心，形成一場維護資本市場穩定的集體行動。

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在這輪回購增持浪潮中，中央企業展現出中流砥柱作用。中國兵器工業集團率先成立集團公司上市公司市值管理領導小組，實施「一企一策」精準方案，旗下多家成員單位已啟動增持計劃。

中國東航則在去年完成 9.78 億元增持基礎上，再度推出 10 億元庫藏股計畫，累計已投入 3.35 億元。

中國誠通更宣布動用千億級再貸款資金用於股票回購增持，創本輪行動最大手筆。

此外，中國國家電網推動旗下國電南瑞 (600406-CN) 啟動 5 至 10 億元回購，中國三峽集團也打算增持三峽能源 (600905-CN) 15-30 億元，形成央企陣營的「千億護盤方陣」。

地方國資平台也同樣動作頻頻。上海國際集團、國盛集團、國投公司三大平台聯合發聲，透過增持 ETF、推動併購基金等方式維護市場穩定，其中上海國投創新提出「基金管理 + 創新孵化」模式，將上市公司創投與價值維護結合。

中鋁集團攜鹽湖股份等上市公司推出 10 至 20 億元增持計畫，中國五礦則透過鹽湖股份實控人增持 4% 股份優化股權結構，這些地方國企的協同行動，建構起多層次護盤網絡。

從產業分佈來看，能源、軍工、交通運輸等關鍵領域成為回購增持主力。中國海油打算斥資 20 至 40 億元增持油氣類股，中國能建持續提升能源基建類股價值，中遠海運系旗下中遠海控、中遠海發等企業同步推進資產重組與股份回購。

值得注意的是，多家企業將資產注入作為核心手段，國家能源集團透過持續整合優質資產向上市公司集聚，中國電投加速推進中國電力等企業的資產重組，展現出深化國企改革的戰略意圖。

本輪行動中，央企的「組合拳」策略特別引人注目。中國航空工業集團在增持同時加速建構高品質發展集群，兵器集團實施「市值管理 +」策略推動產融結合，光大集團也推出 12 個月增持計劃，郵政集團當日即完成郵儲銀行近 2 千萬股增持。這些舉措既包含短期維穩考量，更著重於中長期價值創造。根據不完全統計，央企陣營已累計宣布逾 60 億元回購增持計畫，佔整體規模的六成以上。