盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.19%，報105.86美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-09 03:19
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間09日03:04股價下跌5.79美元，報105.86美元，跌幅5.19%，成交量890,770（股），盤中最高價119.04美元、最低價105.86美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.08%
- 近 1 月：-16.44%
- 近 3 月：-42.66%
- 近 6 月：-46.31%
- 今年以來：-33.41%
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