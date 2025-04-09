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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.19%，報105.86美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-09 03:19


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間09日03:04股價下跌5.79美元，報105.86美元，跌幅5.19%，成交量890,770（股），盤中最高價119.04美元、最低價105.86美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-9.08%
  • 近 1 月：-16.44%
  • 近 3 月：-42.66%
  • 近 6 月：-46.31%
  • 今年以來：-33.41%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.102.42-8.27%

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