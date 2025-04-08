〈陸股盤後〉「國家隊」出手增持 「中國版平準基金」報到 三大指數齊揚

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-08 16:30

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中國股市三大指數周二（8 日）收盤同步走高，滬指收復 3,100 點，中央匯金等「國家隊」出手增持 A 股，「中國版平準基金」報到，央行也出面信信喊話，稱在必要時向中央匯金提供充足再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。

據《證券時報》報導，滬指周二收盤漲 1.58% 報 3,145.55 點，深證成指漲 0.64% 報 9,424.68 點，創業板指大漲 1.83% 報 1,840.31 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.6536 兆元。

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農業、食品飲料、零售類股爆發，釀酒、銀行、保險、半導體族群上揚，汽車、家電、紡織服裝類股疲弱。

中央匯金有關負責人周二表示，將繼續發揮好資本市場「穩定器」作用，有效平抑市場異常波動，該出手時將果斷出手。下一步，中央匯金將堅定增持各類市場風格的 ETF，加大增持力度，均衡增持結構。

中央匯金有關負責人說，中央匯金是國有獨資公司，目前是二十多家金融機構控參股股東，是資本市場「國家隊」，發揮類「平準基金」作用。自 2008 年以來，中央匯金多次參與維護資本市場穩定工作，積極提升資本市場內在穩定性。

中央匯金發布公告幾分鐘後，央行也跟進表態，稱堅定支持中央匯金加大力度增持股票市場指數基金，並在必要時向中央匯金提供充足再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。

中國誠通周一晚間發布公告，稱中國誠通旗下誠通金控和誠暘投資增持交易型開放式指數基金（ETF）和中央企業股票，堅決維護資本市場平穩運行。

中國國新也發了公告，稱堅定看好中國資本市場發展前景，堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本，旗下國新投資公司增持中央企業股票、科技創新類股票及 ETF，積極支持關鍵領域科技創新，為維護市場穩定運行貢獻力量。

Wind 的數據顯示顯示，周一全市場股票 ETF 資金淨流入人民幣 690 億元，其中全天放量的華泰柏瑞滬深 300ETF，獲得資金淨流入 175.64 億元，創下歷史新高。從全天成交來看，除了「國家隊」，散戶抄底買入也是市場托舉力量。

《財聯社》指出，「國家隊」出手增持 A 股，尤其是中央匯金的動作，被解讀為「中國版平準基金」橫空出世。