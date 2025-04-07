盤中速報 - 德州儀器(TXN-US)大漲5.54%，報159.77美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:39
德州儀器(TXN-US)截至台北時間07日22:13股價上漲8.38美元，報159.77美元，漲幅5.54%，成交量3,310,457（股），盤中最高價159.77美元、最低價145.20美元。
美股指數盤中表現
德州儀器(TXN-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.14%
- 近 1 月：-20.04%
- 近 3 月：-21.22%
- 近 6 月：-25.32%
- 今年以來：-19.26%
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