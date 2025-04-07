search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 德州儀器(TXN-US)大漲5.54%，報159.77美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:39


德州儀器(TXN-US)截至台北時間07日22:13股價上漲8.38美元，報159.77美元，漲幅5.54%，成交量3,310,457（股），盤中最高價159.77美元、最低價145.20美元。

美股指數盤中表現

德州儀器(TXN-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-14.14%
  • 近 1 月：-20.04%
  • 近 3 月：-21.22%
  • 近 6 月：-25.32%
  • 今年以來：-19.26%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報德州儀器

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005014.85-1.17%
道瓊指數37654.37-1.72%
NASDAQ15478.27-0.70%
費城半導體3649.4611.44%
德州儀器154.892.31%

延伸閱讀


Empty