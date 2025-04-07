多家A股上市公司表態：美關稅衝擊影響有限 多元化佈局建構抗風險能力

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-07 10:22

‌



美國政府上周對中國宣布對等關稅後，多家滬指上市公司透過投資人互動平台、官方公告等管道密集發聲，明確表示此次關稅政策對企業實際經營影響有限，並指已透過全球化策略調整、供應鏈優化及市場多元化等手段有效化解風險。

‌



東鵬飲料相關負責人說：「從原物料到成品的全鏈條自主可控，使得本次美國關稅政策對我們毫無影響。」

鋼鐵業方面，中國鋼鐵業對美出口依賴度較低，疊加政策預判與產能調整，整體影響微乎其微。

某滬指上市鋼企說：「中國對美鋼材年出口量本就有限，且近年來國內鋼鐵業持續推動供給側結構性改革，產能利用率保持在合理區間。」

該企業指出，美國加徵關稅更多是象徵性舉措，國內鋼企早已優化潛在衝擊結構、拓展新興市場（如東南亞、中東）等方式優化。

分析師表示，目前中國國內鋼鐵產能主要服務內需，出口市場多元化策略降低了單一區域政策變動的敏感度。

在通訊及消費性電子領域，中國龍頭企業已憑藉全球化生產佈局顯著降低關稅衝擊。

對於美國汽車關稅的威脅，中國車廠採取主動避險策略，降低對美出口比重。部分新能源車廠加速佈局海外本地化生產，透過獨資或合資建廠規避貿易壁壘，進一步鞏固全球市佔率。

某主要車廠透露，自去年下半年起，公司已逐步縮減美國市場出口規模，並將資源向歐洲、中東及新興市場傾斜。 「經過前期調整，美國市場在整體出口中的佔比已顯著下降，本次關稅政策對業務的直接影響有限。」

半導體產業方面，由於既有貿易規則與中國反制措施的雙重作用，實際影響趨於中性。根據中美貿易協定，美國對中國半導體產品長期徵收 301 條款的 50% 關稅而中國本周四 (10 日) 起也將對美國進口商品加徵 34% 關稅。

某中國半導體設備供應商說，「雙方關稅政策形成對沖效應，企業在定價和市場份額上的調整空間較大」，並稱中國半導體產業鏈近年加速自主可控進程，部分關鍵環節的技術突破進一步降低了對美依賴。

中國出版商則因業務高度內向化而幾乎未受美國關稅政策波及。業內人士指出，中國出版業的特殊性決定了其自然具備抗外部風險能力，政策調整難以撼動基本盤。

儘管美國加徵關稅帶來局部陣痛，但多數企業對未來發展持樂觀態度。