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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.83%，報103.43美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 21:53


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間04日21:34股價下跌6.41美元，報103.43美元，跌幅5.83%，成交量20,321（股），盤中最高價107.71美元、最低價103.09美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-14.48%
  • 近 1 月：-19.25%
  • 近 3 月：-38.99%
  • 近 6 月：-46.83%
  • 今年以來：-34.1%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.102.6-6.58%

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