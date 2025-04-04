盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.83%，報103.43美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 21:53
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間04日21:34股價下跌6.41美元，報103.43美元，跌幅5.83%，成交量20,321（股），盤中最高價107.71美元、最低價103.09美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.48%
- 近 1 月：-19.25%
- 近 3 月：-38.99%
- 近 6 月：-46.83%
- 今年以來：-34.1%
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