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鉅亨速報

盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5.1%，報164.35美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-03 22:53


Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間03日22:33股價下跌8.83美元，報164.35美元，跌幅5.1%，成交量2,079,824（股），盤中最高價168.69美元、最低價164.35美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-6.37%
  • 近 1 月：-9.06%
  • 近 3 月：-4.18%
  • 近 6 月：-47.86%
  • 今年以來：-4.83%

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費城半導體3597.655-7.60%
Palo Alto Networks Inc153.57-7.02%

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