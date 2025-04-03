盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5.1%，報164.35美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-03 22:53
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間03日22:33股價下跌8.83美元，報164.35美元，跌幅5.1%，成交量2,079,824（股），盤中最高價168.69美元、最低價164.35美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.37%
- 近 1 月：-9.06%
- 近 3 月：-4.18%
- 近 6 月：-47.86%
- 今年以來：-4.83%
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