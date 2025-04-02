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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.55%，報4216.23點

鉅亨網新聞中心 2025-04-02 21:45


截至台北時間02日09:30，費城半導體下跌66.23點（或1.55%），暫報4216.23點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-8.13%
  • 近 1 月：-10.16%
  • 近 3 月：-14.01%
  • 近 6 月：-14.78%
  • 今年以來：-14.01%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌2.91%；輝達(NVDA-US)下跌2.59%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.4%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.25%；科磊(KLAC-US)下跌2.22%。

部分成分股表現相對穩健，萊迪思半導體(LSCC-US)上漲0.9%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.71%；應用材料(AMAT-US)上漲0.37%；芯源系統(MPWR-US)上漲0.26%；超捷國際(MCHP-US)上漲0.19%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體4279.983-0.06%
英特爾21.9829-0.30%
輝達109.28-0.79%
Onto Innovation Inc.123.1750.09%
安謀控股公司107.560.54%
科磊682.35-0.02%
萊迪思半導體51.655-2.39%
艾司摩爾668.9150.24%
應用材料146.080.29%
芯源系統580.51-0.17%
超捷國際47.94-1.15%

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