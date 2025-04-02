盤中速報 - 費城半導體大跌1.55%，報4216.23點
鉅亨網新聞中心 2025-04-02 21:45
截至台北時間02日09:30，費城半導體下跌66.23點（或1.55%），暫報4216.23點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.13%
- 近 1 月：-10.16%
- 近 3 月：-14.01%
- 近 6 月：-14.78%
- 今年以來：-14.01%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌2.91%；輝達(NVDA-US)下跌2.59%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.4%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.25%；科磊(KLAC-US)下跌2.22%。
部分成分股表現相對穩健，萊迪思半導體(LSCC-US)上漲0.9%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.71%；應用材料(AMAT-US)上漲0.37%；芯源系統(MPWR-US)上漲0.26%；超捷國際(MCHP-US)上漲0.19%。
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