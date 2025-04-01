出國玩竟生病好掃興？兆豐保險統計海外突發疾病理賠排行Top 3

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-01 19:40

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春季氣候多變是流感好發季節，兆豐保險統計，去 (113) 年國外旅行綜合保險的海外突發疾病前 3 大理賠項目分別為：流行性型感冒、腸胃炎、尿道及泌尿道疾患，為避免海外就醫傷荷包，兆豐保險呼籲，出發前記得投保國外旅綜險，為自己建構完整的保障防護網。

出國旅遊如果碰上身體不適需要就醫，除了人生地不熟增加就醫難度外，國外所費不貲的醫療費用也是一個負擔，雖然全民健康保險可提供海外就醫自墊費用核退制度，但僅限於「不可預期且必須立刻就醫查明原因」的緊急傷病才能申請，換言之如果是感冒就醫，可能無法申請健保核退。

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兆豐國外旅行綜合保險承保項目涵蓋海外突發疾病醫療健康保險，其中海外突發疾病住院醫療保險金最高可達新台幣 150 萬元，門診醫療保險金最高 15,000 元、急診醫療保險金最高 15,000 元。另外，如果旅途中因意外受傷而需就醫，實支實付傷害醫療保險金理賠最高可達 150 萬元。

兆豐保險表示，投保兆豐國外旅行綜合保險，除了可享有海外突發疾病、傷害醫療、身故失能等保障，當保戶在國外因身體不適需要醫療協助時，也可撥打保單上提供的 SOS 緊急救援服務專線，在完成相關資料確認後國際 SOS 會針對保戶需求提供醫療相關服務，包含：旅遊保健電話諮詢服務、醫療服務機構推薦、安排住院、醫療轉送、醫療翻譯、代轉醫療費用、緊急轉送回國等。