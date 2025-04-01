0050分割有親民價 華南永昌證助小資族穩健存股

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-01 10:54

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台股高人氣 ETF 0050 因應股價逼近 200 元，近期擬進行股票分割，預計採「1 拆 4」或「1 拆 5」，進一步降低投資門檻，華南永昌證券今 (1) 日表示，對預算有限的小資族而言，這是一個切入長期存股的絕佳機會。

華南永昌證說明，ETF 進行分割雖不影響公司總市值，但對投資人心理和入手策略有實質影響。尤其對初學投資者來說，較低的單位價格更易入手，更能輕鬆執行「定期定額＋再投資」策略，啟動時間複利的資產滾利效應。

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以 0050 為例，若每月投入 5000 元並持續再投入股利，據歷史數據推估，長期年化報酬率可達 6.98%，若持續投資 22 年，資產終值有機會滾出 566 萬元，反觀若沒做再投資，資產終值僅約 362 萬元，兩者差距顯著。

為協助投資人把握這波投資友善化的契機，華南永昌證同步祭出定期定額萬元以下手續費均一價優惠，讓更多投資人能以小資金參與資本市場成長。

除了台股 ETF，華南永昌也看好海外配置需求，推出小額海外債券線上交易平台，最低 1000 美元可入手。

此外，除權息旺季即將登場，華南永昌證指出，投資標的自動投入定期定額，可把握旺季資金流，進一步放大複利效應。