陸AI黑馬狂飆！DeepSeek單月訪問量逆襲ChatGPT奪全球冠軍 專家：反映三大產業趨勢

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-01 11:40

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國際權威人工智慧分析平台 aitools.xyz 最新數據顯示，今年 2 月中國 AI 新創公司 DeepSeek 實現歷史性突破——當月新增網站訪問量達 5.247 億次，超越 OpenAI 旗下 ChatGPT 的 5 億次，登頂全球 AI 工具單月訪問量榜首。

目前，DeepSeek 總訪問量累計突破 7.926 億次，獨立用戶數達 1.365 億，展現用戶基礎與品牌影響力的雙重跨越。

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儘管 DeepSeek 目前以 6.58% 市佔率位居全球第三，但成長動能驚人，一個月就將市佔率從 2.34% 提升至 6.58%，展現出遠超產業平均水準的擴張速度。

目前，全球 AI 市場仍由 OpenAI 的 ChatGPT 和影像產生工具 Canva 主導，兩者市佔率分別為 43.16% 跟 8.27%，但 DeepSeek 的強勢崛起正在重塑競賽版圖。

從地域分佈來看，美國以 16% 的訪問量佔比穩居全球 AI 工具使用量之冠，印度以 9.04% 居次、肯亞跟巴西則位居三、四位，中國以 3.17% 位列第五。

值得注意的是，印度成為 DeepSeek 全球流量第四大來源國，單月貢獻 4336 萬次訪問，印證 DeepSeek 國際化戰略初見成效。

DeepSeek 的核心競爭力源自於其技術創新與成本控制能力的雙重突破。根據公開資料，DeepSeek-R1 開源模型訓練成本僅 560 萬美元，遠低於產業主流模式動輒數億美元的高昂投入。這種突破性技術路徑不僅大幅降低 AI 研發門檻，更使其產品在維持高效能的同時具備價格優勢。

在技​​術效能層面，DeepSeek 最新發表的大模型 V3 在多項國際評測中表現亮眼：數學推理任務準確率達 92.3%，程式碼生成效率較前代提升 40%，自然語言理解能力媲美 OpenAI 的 o1 模型正式版。

DeepSeek 的成功離不開其開源策略。透過採用 MIT 開源許可證，該公司將核心技術向全球開發者免費開放，形成「技術共享—生態共建—商業共贏」的創新循環。這項措施不僅吸引微軟、Google 等科技巨頭參與協作，更催生出超過 30 萬名開發者基於 DeepSeek 模型開發的垂直應用。

業內人士指出，DeepSeek 的「開源革命」正改寫 AI 研發模式。數據顯示，自開源以來，DeepSeek 社群日均貢獻程式碼量達 1.2 萬行，演算法最佳化效率較傳統閉源模式提升 300%。

aitools.xyz 認為，DeepSeek 現象背後折射出三大產業趨勢，一是 AI 技術民主化進程加速，中小團隊可透過差異化創新實現彎道超車，其次是開源協作模式正取代傳統專利壁壘，成為驅動技術進步的核心動力，最後一個趨勢則是新興市場國家憑藉本土化場景優勢，有望在細分領域建立全球領先地位。

宏觀來看，DeepSeek 的崛起對全球 AI 領域來說具有重要性。它表明，AI 創新並非西方科技巨頭的專屬，新興的新創公司，即便面臨技術和地緣政治的挑戰，依然可以通過獨特的技術路線和戰略選擇取得突破。

DeepSeek 的成功也引發關於 AI 發展模式的深刻思考，是否必須投入巨額資金購買最先進的硬體，而開源協作是否能成為推動 AI 進步的更有效方式。DeepSeek 的實踐為這些問題提供了新的答案和可能性。

如今的全球 AI 市場，已經陷入一種「你追我趕」的競爭態勢，不僅推動了 AI 技術的快速發展，也為更多從業者帶來了更多的機遇和挑戰。

面對 DeepSeek 引發的 AI 浪潮，產業領袖與專家紛紛就人才培育與社會適應提出建議。中國工程院院士徐揚生強調，人類需強化「不可替代性思維」，AI 擅長處理已知問題，但創造力、批判性思維和情感共鳴始終是人類的核心競爭力。

小米創辦人雷軍上周回到母校武漢大學演說時也以自身經驗為例，呼籲建構終身學習體系。

雷軍指出，新的硬核科技大潮已經到來，為了應對科技行業顛覆性的變化，年輕人最重要的是學習能力，掌握高效的學習方法，同時保持好奇心、探索精神。「技術迭代周期已縮短至 3-5 年，年輕人必須養成『動態學習』能力，透過跨界融合把握時代機遇。​​」