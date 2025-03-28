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鉅亨速報

盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大跌5.02%，報35.18美元

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 02:09


超微電腦(SMCI-US)截至台北時間28日01:54股價下跌1.86美元，報35.18美元，跌幅5.02%，成交量31,966,480（股），盤中最高價36.78美元、最低價35.16美元。

美股指數盤中表現

超微電腦(SMCI-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-7.63%
  • 近 1 月：-27.53%
  • 近 3 月：+9.78%
  • 近 6 月：-90.8%
  • 今年以來：+21.52%

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美股美股盤中盤中速報超微電腦

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超微電腦35.36-4.54%

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