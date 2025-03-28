盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大跌5.02%，報35.18美元
鉅亨網新聞中心 2025-03-28 02:09
超微電腦(SMCI-US)截至台北時間28日01:54股價下跌1.86美元，報35.18美元，跌幅5.02%，成交量31,966,480（股），盤中最高價36.78美元、最低價35.16美元。
美股指數盤中表現
超微電腦(SMCI-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.63%
- 近 1 月：-27.53%
- 近 3 月：+9.78%
- 近 6 月：-90.8%
- 今年以來：+21.52%
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