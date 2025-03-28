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鉅亨速報

盤中速報 - 安可(AMKR-US)大跌5.11%，報18.37美元

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 01:05


安可(AMKR-US)截至台北時間28日00:50股價下跌0.99美元，報18.37美元，跌幅5.11%，成交量857,933（股），盤中最高價19.28美元、最低價18.37美元。

美股指數盤中表現

安可(AMKR-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.07%
  • 近 1 月：-12.56%
  • 近 3 月：-26.67%
  • 近 6 月：-39.33%
  • 今年以來：-24.64%

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美股美股盤中盤中速報安可

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