盤中速報 - 安可(AMKR-US)大跌5.11%，報18.37美元
鉅亨網新聞中心 2025-03-28 01:05
安可(AMKR-US)截至台北時間28日00:50股價下跌0.99美元，報18.37美元，跌幅5.11%，成交量857,933（股），盤中最高價19.28美元、最低價18.37美元。
美股指數盤中表現
安可(AMKR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.07%
- 近 1 月：-12.56%
- 近 3 月：-26.67%
- 近 6 月：-39.33%
- 今年以來：-24.64%
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