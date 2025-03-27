中國短影音用戶規模突破10億人 人均每天刷156分鐘
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-27 10:10
《中國網路視聽發展研究報告（2025）》顯示，截至 2024 年 12 月，中國短影音用戶規模為 10.40 億人，使用率達 93.8%，連續 6 年保持網路視聽應用細分領域第一。
據《財聯社》周三（26 日）報導，網路視聽應用包括短影音、網路直播、長影音、網路音頻和微短劇等。截至 2024 年 12 月，短影音應用人均單日使用時長達 156 分鐘，居所有網路應用首位，較一年前增長 3.1%。
截至 2024 年 12 月，微短劇用戶規模達 6.62 億人，半年增長率高達 14.8%；使用率為 59.7%，較 2024 年上半年增長 7.3 個百分點。
僅半年時間，微短劇獨立應用人均單日使用時長從 90 分鐘延長到 101 分鐘，已經追平即時通訊。
伴隨用戶規模增長，網路視聽市場規模也持續擴大。2024 年中國網路視聽行業市場規模達人民幣 1.22 兆元，成長 6.1%。
從地域來看，三四五線城市用戶的比率已達 62%，其對網路視聽應用的使用率均在 99% 左右。五線城市用戶的網路視聽應用的使用率最高，達 99.2%。
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