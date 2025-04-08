【Joe's華爾街脈動】半導體領漲反彈，市場在動盪一週後趨於穩定

盧俊廷 2025-04-08 09:14

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市場在上週大幅波動後展現韌性，投資者重新評估科技前景

作者：Joe 盧俊廷，CFA 2025 年 4 月 7 日

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市場概況

美國市場週一收盤漲跌互現，在經歷了標準普爾 500 指數在過去三個交易日中下跌逾 10% 的大幅拋售之後，投資者謹慎地重返科技股。今日交易異常波動，標普 500 指數短暫觸及熊市區域，道瓊斯工業平均指數從盤中低點到高點大幅波動了 2,595 點。市場焦慮情緒顯而易見，芝加哥期權交易所波動率指數（CBOE Volatility Index，華爾街所謂的「恐慌指標」）飆升至約 60。

主要指數在大幅波動後收盤變化不大，反映出在空前交易量的情況下投資者的謹慎情緒。根據 FactSet 和 Nasdaq Trader 資料，週一成交量約有 290 億股，為至少 18 以年來交易量最大的交易日，超過了上週五已經很高的 267.7 億股成交量。標普 500 指數收跌 - 0.18%，那斯達克綜合指數小幅上漲 + 0.24%。道瓊斯工業平均指數下跌 - 0.95%，羅素 2000 小型股指數下跌 - 0.91%。費城半導體指數成為亮點，在最近的市場拋售受到重創後，大漲 + 2.76%。在整體經濟情勢不確定以及持續關稅擔憂的情況下，今日市場表現明顯傾向於成長型科技股。

增添市場不確定性的是，財政部長 Scott Bessent 週一在福克斯新聞採訪中表示，與其他國家的關稅談判可能延續至六月。Bessent 透露，「可能將近 70 個」國家，包括日本，已就關稅談判聯繫白宮，這凸顯了當前政府下正在發展的複雜全球貿易局勢。

摘要：

市場收盤漲跌互現，顯示上週暴跌後初步趨穩跡象

半導體股強勁反彈，在持續動盪中顯著漲幅

企業獲利顯示多個時間週期的持續疲弱，第一季度財報即將來臨

國際市場表現明顯落後於美國，新興市場面臨特別嚴重的下滑

成長股相較於價值股展現相對強勢，儘管市場持續不確定

經濟指標

經濟前景繼續為投資者描繪出令人擔憂的景象，多項前瞻性指標顯示經濟狀況惡化。從目前的數據到一年期來看，所有時間範圍內的投資期限都顯著疲弱，表明市場對經濟成長時間框架和利率走勢的預期仍然悲觀。

企業獲利趨勢尤其令人擔憂，當前期間顯示嚴重負面讀數，過去一週和一個月持續疲弱。這種一致性的惡化模式顯示，市場預期在即將到來的財報季之前，將面臨利潤率壓力和具挑戰性的商業環境。多個時間框架的持續疲弱表明這不僅僅是短期波動，而是投資者應密切關注的發展趨勢。

消費者強度也呈現令人擔憂的疲弱，大多數時間框架都顯示負面趨勢。消費指標的這種惡化可能預告著消費支出和信心的下降，這將進一步壓縮面向消費者類股的企業獲利。展望未來，這些經濟訊號的組合表明企業獲利面臨具挑戰性的環境，可能在未來幾週當第一季度財報開始公布時繼續對市場情緒產生壓力。