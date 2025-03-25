外資出逃 印尼盾跌至亞洲金融危機以來最低

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-25 13:30

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受到對國家財政狀況日益加劇的擔憂影響，印尼盾已跌至自亞洲金融危機以來最低，這對印尼中央銀行施加了加大捍衛本國貨幣力度的壓力。

印尼盾周二 (25 日) 下跌 0.5%，兌美元匯率來到 16641，這是自 1998 年 6 月以來的最低點。今年以來，印尼盾已貶值超過 3%，成為新興市場中表現最差的貨幣之一。印尼盾兌新加坡元也呈現下跌趨勢，今年至今已下跌約 6%。

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為了穩定印尼盾，印尼中央銀行一直在市場上進行干預。印尼央行貨幣管理和資產證券主管 Fitra Jusdiman 周二表示，央行正在現貨外匯、國內不可交割遠期外匯和債券市場進行干預，以穩定印尼盾。Jusdiman 指出，央行正「大膽且有分寸地」進行干預，以確保外匯供需平衡，並維持國內市場的信心。

此外，印尼政府還實施了一項規定，要求商品出口商將其外匯收入留在國內。印尼中央銀行在 3 月份維持其政策利率不變，以期捍衛印尼盾。

印尼央行將印尼盾的疲軟主要歸因於全球不確定性，包括川普的關稅以及可能更加鷹派的美國聯準會。

今年以來，印尼股市大幅下跌，並在 2 月份進入熊市，原因是外國投資者撤出了超過 20 億美元的資金。印尼債券的表現也遜於美國公債，基準 10 年期公債的息差接近 9 月份以來最大。儘管雅加達綜合指數在早盤交易中略有上漲，但它仍然是全球表現最差的市場之一。

由於交易員為下周美國的關稅公告做準備，市場預計，印尼盾面臨的壓力在短期內不太可能緩解。此外，由於從周五開始至 4 月 7 日的長假即將來臨，市場也瀰漫著謹慎情緒。

印尼先前曾是區域投資的寵兒，但隨著全球投資者對總統 Prabowo Subianto 政府的政策擔憂加大，其吸引力正在迅速減退。這些擔憂包括政府上任後試圖削弱印尼長期建立的經濟護欄，以及擴大軍方在公民社會中的作用。