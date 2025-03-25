中華郵政TWQR乘車碼上線 嗶一下就上！不只公車捷運輕軌 連渡輪都「行」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-25 12:19

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為加速落實智慧公共運輸服務政策，中華郵政作為先導金融機構出席財金公司昨（24) 日於高雄捷運美麗島站舉辦之「TWQR 乘車碼上線記者會」，共享乘車碼啟動時刻，開創交通場域多元支付新里程碑。從此只要憑乘車碼 QR Code，無論是捷運、輕軌，公車、客運或渡輪等，輕鬆嗶一下，即完成支付車資。

中華郵政表示，儲戶只須於台灣行動支付 APP 之郵政金融卡雲支付完成開通乘車碼，即可於貼有「TWQR」標識之交通運具，出示乘車碼 QR Code 進出車站閘門，如捷運、輕軌，或上下交通運具，如公車、客運或渡輪等，經車機或閘門設備掃碼核驗後，即完成支付車資，滿足無現金支付之需求，擴展行動支付服務應用生態圈。

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