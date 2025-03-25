盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲7.29%，報336.93美元
鉅亨網新聞中心 2025-03-25 02:01
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間25日01:46股價上漲22.9美元，報336.93美元，漲幅7.29%，成交量6,012,751（股），盤中最高價342.38美元、最低價323.91美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.22%
- 近 1 月：-24.39%
- 近 3 月：-8.93%
- 近 6 月：+148.99%
- 今年以來：-3.03%
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