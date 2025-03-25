李強簽國務院令 公布《反制裁法》實施規定

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-25 07:30

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據《新華社》周一（24 日）報導，中國國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《實施〈中華人民共和國反外國制裁法〉的規定》，《規定》自公布之日起施行，全文共 22 條，主要包括以下內容：

一是完善反制措施。明確《中華人民共和國反外國制裁法》第六條第二項中查封、扣押、凍結的「其他各類財產」，包括現金、票據、銀行存款、有價證券、基金份額、股權、知識產權、應收賬款等財產和財產權利；明確反外國制裁法第六條第三項中禁止或者限制進行的「有關交易、合作等活動」，包括但不限於教育、科技、法律服務、環保、經貿、文化、旅遊、衛生、體育領域的活動；明確反外國制裁法第六條第四項中的「其他必要措施」，包括但不限於禁止或者限制從事與我國有關的進出口活動，禁止或者限制在中國境內投資，禁止向其出口相關物項，禁止或者限制向其提供數據、個人資料，取消或者限制其相關人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格，處以罰款。

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二是細化反制程序。明確國務院有關部門在實施反制過程中有權開展相應調查和對外磋商；規定反制決定應當明確反制措施的適用對象、具體反制措施、施行日期等；明確反制決定應當通過國務院有關部門官方網站等途徑發布，並及時更新。

三是加強部門協同。規定國務院有關部門按照各自職責和任務分工負責承擔反外國制裁相關工作，並加強協同配合和信息共享。