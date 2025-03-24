盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.03%，報329.83美元
鉅亨網新聞中心 2025-03-24 21:46
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間24日21:30股價上漲15.8美元，報329.83美元，漲幅5.03%，成交量345,812（股），盤中最高價330.25美元、最低價326.00美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.22%
- 近 1 月：-24.39%
- 近 3 月：-8.93%
- 近 6 月：+148.99%
- 今年以來：-3.03%
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